Cover : "The greatest" (Sia) par Emmy Liyana & Dilomé

Quelle battle ! Emmy Liyana et Dilomé ont tout donné sur le ring de The Voice, si bien que les départager fut un véritable calvaire pour Zazie. Heureusement, Matt Pokora sauve in extremis Dilomé en le volant ! Ce dernier remplace donc Leman dans le fauteuil des talents volés. Après cette battle incroyable, nous retrouvons Emmy Liyana et Dilomé en coulisses pour une reprise émouvante de "The greatest" de Sia. Rendez-vous samedi prochain à 20h55 sur TF1 pour la suite des battles de The Voice 6 !