Shaby est le genre de talent qui peut tout s'approprier... Et surtout se faire plaisir sur scène ! Avec "This Girl", Shaby a enflammé la scène de The Voice avec une énergie débordante ! En coulisses, elle reprend le tube international de Rihanna : "Umbrella". Rendez-vous samedi prochain à 20h55 sur TF1 pour la suite des Lives de The Voice 6 !