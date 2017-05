Cover : "Use somebody" (Kings of leon) par Julia Paul

Julia Paul a fait lever les coachs à la fin de sa prestation… En effet, sa reprise de Vianney teintée d’émotion et de passion a eu raison de ses concurrentes. La version bouleversante de Julia Paul la conduit directement aux lives, où elle continuera sans doute à nous surprendre par l’intensité de ses interprétations. Florent Pagny a eu raison de la voler lors des battles ! Dans les coulisses, elle reprend "Use somebody" de Kings of leon. Rendez-vous samedi prochain à 20h55 sur TF1 pour la suite des épreuves ultimes de The Voice 6 !