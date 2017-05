Cover : "Sous le vent" (Garou et Céline Dion) par Vincent Vinel

Vincent Vinel, en reprenant "Somebody to love" de Queen a exposé son jardin secret en direct, sans filet. Et il faut dire que ça lui a réussi ! Le pari n'était pas gagné, car ce talent hors-norme n'a pas l'habitude de montrer ses émotions. En coulisses, il reprend une autre chanson forte en intensité : "Sous le vent" de Garou & Céline Dion. Rendez-vous samedi prochain à 20h55 sur TF1 pour la suite des Lives de The Voice 6 !