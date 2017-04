Cover : "We found love" (Rihanna) par Ophée & Ann-Shirley

La battle entre Ophée et Ann-Shirley a surtout été un duel de soul… Et quel affrontement ! Les deux talents ont marqué les coachs par leur précision et leur intensité dans la voix. Finalement, Matt Pokora a préféré l’interprétation et l’émotion d’Ann-Shirley, malgré la précision vocale d’Ophée. Sans rancune, les deux chanteuses se retrouvent en coulisses pour reprendre "We found love" de Rihanna. Rendez-vous samedi prochain à 20h55 sur TF1 pour la suite des battles de The Voice 6 !