Damien VS Chloé - « Déjeuner en paix » (Stephan Eicher)

Damien, novice de la scène, et Chloé, avide de nouvelles représentations scéniques, se retrouvent ce soir sur la scène des Battles pour une prestation en duel face à leur Coach, Florent Pagny, ainsi que Mika, Zazie et Matt Pokora. C’est lors des dernières auditions à l’aveugle que nous avons découvert Chloé, accompagnée de sa guitare, interprétant « Skinny Love » de Bon Iver. Cette jeune femme a séduit Mika et Florent Pagny, mais c’est avec ce dernier que Chloé a décidé de poursuivre l’aventure. Damien ne s’était jamais produit sur une scène et n’a jamais chanté pour un public. C’était une grande première lors de son audition à l’aveugle quand il a interprété « Many Rivers To Cross » de Jimmy Cliff, devant le public de The Voice et les quatre coachs, Zazie, Florent Pagny, M Pokora et Mika. Damien ce soir-là a fait le grand chlem puisqu’il a fait se retourner les quatres fauteuils. Mais son choix s’est tourné vers Florent Pagny pour continuer l’aventure. Ce soir, Chloé et Damien vont d’affronter sur le titre « Déjeuner en Paix » de Stephan Eicher, et vont offrir aux téléspectateurs et à nos quatre Coachs une interprétation originale. C’est un choix difficile qui attend désormais Florent Pagny, qui va devoir décider qui de Damien ou Chloé aura la chance de continuer l’aventure de The Voice, et se qualifier pour l’Epreuve Ultime. Extrait du REPLAY de The Voice 6 du 15 avril 2017