DanseDeLaJoie : Amel Bent met l’ambiance avec une nouvelle danse !

La danse serait-elle la deuxième passion d’Amel Bent ? C’est tout comme à en juger sa chorégraphie ! Sous ses ordres, la scène de The Voice Kids saison 5 s’est transformée en cours de danse géant ! Le public debout, Soprano, Patrick et Jenifer à ses côtés, et c’est parti pour la « danse de la joie ». Comme son nom l’indique, elle émet des ondes positives ! En plus de ça, c’est facile « il faut coller les deux jambes, faire comme si on allait jouer de la guitare et sortir les fesses », explique Amel Bent. Sur fond de riffs de guitare endiablés, la coach et ses acolytes mettent l’ambiance sur le plateau ! The Voice Kids saison 5 c’est tous les vendredis à partir de 21 heures sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.