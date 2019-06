Six jeunes artistes dont certains ont connu le concours de The Voice, unissent leur voix et leur univers pour créer DANTE. Ce soir pour la demi-finale de The Voice 8, Florent Marchand, Valentin, Sacha, Rémy, Floran et Timothy nous interprètent en direct "Ca va aller". Découvrez leur prestation. Extrait du Replay de la demi-finale de THE VOICE 8 du samedi 1er juin 2019