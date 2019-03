David Té, de la gare St Lazare à The Voice.. Portrait de Talent

David té a 21 ans et vient de Paris.Ca fait 4 ans que ce Talent joue à la Gare St Lazare, au piano libre service.La musique est venue dans sa vie à un moment très difficile de sa vie, à ses 10 ans.La musique lui a permis de s'évader. Pour ce grand timide, c'est grâce à un ami que David Té s'est présenté au grand concours de The Voice. Pour ce Talent, cette audition à l'aveugle est un vrai challenge,chanter dans un micro, sur une scène avec un public qui ne se déplace pas, c'est une vraie inconnue pour ce candidat. Voir l’extrait du Replay des auditions à l’aveugle 6 - The Voice 8 du samedi 16 mars 2019