David Té – Formidable (Stromae)

Pour David Té, la musique il la découvre lorsqu’il est placé en foyer d’accueil à l’âge de 10 ans. Timide et renfermé, la musique lui permet de s’évader de son quotidien compliqué. Avec ses camarades du foyer, David Té chante tout le temps. C’est grâce à son ami, que David Té découvre le piano en libre-service de la gare Saint-Lazare qui le pousse à chanter. C’est là que tout commence, où David Té se révèle. Cet homme de 21 ans se lance dans la compétition de la plus belle voix, The Voice. Se présenter sur une scène, devant un public et 4 professionnels, est une grande première pour ce Talent. Va-t-il réussir son challenge de faire retourner un des coachs, Jenifer, Julien Clerc, Soprano ou Mika ? Voir l’extrait du Replay des auditions à l’aveugle 6 - The Voice 8 du samedi 16 mars 2019