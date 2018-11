Découvrez les 8 finalistes de The Voice Kids 5

Vous connaissez désormais les huit talents qualifiés pour la grande finale en direct. Dans l’équipe de Soprano : Inès et sa nouvelle recrue Lili. De son côté, Jenifer sera accompagnée par Mélia et sa nouvelle voix Emma. Amel Bent veillera sur Ermonia et Madison qu’elle vient enfin de récupérer. Enfin, Patrick Fiori pourra compter sur Carla mais aussi sur Ismaël, son talent sauvé. L’affiche de la finale de la cinquième saison de The Voice Kids est désormais officielle. Rendez-vous vendredi prochain à 21h en direct sur TF1 pour écouter les huit derniers talents en lice chanter. Vous connaitrez alors le grand gagnant ou la grande gagnante de cette saison 5.