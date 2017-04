Découvrez la première battle de la saison 6 !

Samedi, les premières battles de la saison 6 de The Voice arrivent ! Pour l’occasion, retrouvez les coulisses du premier duo avec les coachings intensifs de Matt Pokora. Le coach a choisi de mettre en duel Lisandro Cuxi et Angelo Power, ce qui annonce une battle tout en style et en modernité ! D’autant plus que la chanson sur laquelle les deux talents vont s’affronter n’est autre que le tube de Beyonce "Runnin"… Le plateau de The Voice va vite passer de l’émotion à la passion ! Rendez-vous samedi à 20h55 sur TF1 pour la première des battles de The Voice 6 !