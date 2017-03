Découvrez en avant-première : The Sugazz, un trio à couper le souffle

Exclusivité MYTF1 - Eleni, Natacha et Betty se connaissent depuis toujours et s’entendent grâce à leur amour commun de la musique. Ensemble, elles forment le trio The Sugazz, et comptent bien enflammer la scène de The Voice pour communiquer leur passion commune aux Coachs et au public français. Pour leur Audition à l’Aveugle, The Sugazz ont décidé d’interpréter le tube « American Boy » d’Estelle ft. Kanye West. Les Coachs appuieront-ils sur le buzzer pour découvrir à qui appartiennent ces trois voix ? Réponse lors du prochain prime de The Voice samedi 1er avril à 20h55 sur TF1 !