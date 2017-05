Découvrez la team Mika pour les lives

Imane, Audrey, Vincent Vinel et The Sugazz, tels sont les talents qui représenteront Mika pendant les grands shows en direct ! Le coach envoie donc un total de six chanteurs face au public, ce qui est le record de cette saison ! Cependant, ils se rejoignent tous sur un point : la pression est énorme ! Rendez-vous samedi prochain à 20h55 sur TF1 pour la première soirée en direct de The Voice 6 !