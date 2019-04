Pour qui le dernier buzz de Julien Clerc, l’ultime place pour les Battles ?

Pierre Danaë vient de livrer sa prestation et attend le verdict de son coach Julien Clerc. Il ne reste plus qu’une seule place pour la suite dans l’équipe de Julien Clerc puisque déjà confirmés il y a : Clémentine, Théophile Renier, Léonard, Laureen et Ava Baya. Quatre Talents attendent en zone rouge : Shaun, Alex Adam, Valérie Daure et Laura. Et il y a Pierre Danaë qui attend aussi son sort. Seul un de ces cinq chanteurs en attente poursuivra la compétition avec son coach Julien Clerc. Qui aura l’ultime place pour les battles ? Voir l’extrait du REPLAY des KO 4 du samedi 27 avril 2019