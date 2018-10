Le destin de Louna, repérée dans le public du concert the Voice !

Découvrez l'histoire incroyable de la jeune Louna. Alors qu'elle assiste au concert de la tournée de The Voice au Palais des Sports avec sa mère, la jeune fille commence à chanter pendant l'entracte. Ce fameux soir, le public applaudit Louna et lui redemande une chanson. C'est un succès ! Louna est répéré par le producteur de The Voice Kids qui lui propose de passer le casting. Le destin de Louna était scellée ! Comme elle le dit elle-même : "C'était magique, c'est la plus belle soirée de ma vie". Elle se présentera devant les coachs vendredi soir lors de la troisième soirée des auditions à l'aveugle de The Voice Kids sur TF1. Est-ce que les fauteuils des 4 coachs se retourneront ? La réponse vendredi à 21h sur TF1, et en replay sur MYTF1.