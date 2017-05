Dilomé, Sacha ou Nico (Nyco Lilliu), qui ira aux directs ?

LE CHOIX – Trois talents pour une place aux grands shows en direct. C’est la minute où se joue le destin d’un de ces trois candidats. Ces trois talents ont défendu leur place pour les grands shows en direct : Dilomé avec sa voix intense a interprété le titre de « Human » de Rag’N’Bone Man; Sacha à la voix cassée a pris le choix de reprendre « The Sound of Silence » de Simon & Garfunkel et pour finir Nico (Nyco Lilliu), a choisi pour convaincre de l’emmener sur les grands shows en direct une chanson française « Pas toi » de Jean-Jacques Goldman. Qui l’emportera ? Extrait du Replay de The Voice 6 – Epreuve Ultime – du 13 mai 2017