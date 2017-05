Dilomé VS Sacha VS Nico (Nyco Lilliu) - Epreuve Ultime (Saison 6)

PRESTATIONS - Pour clôturer les Epreuves Ultimes de cette sixième saison de The Voice, c’est un trio de l’équipe de Matt Pokora qui s’affronte sur une chanson de leur choix : Dilomé a choisi de reprendre « Human » de Rag’N’Bone Man, tandis que Sacha a décidé d’interpréter « The Sound of Silence » de Simon & Garfunkel, et Nico (Nyco Lilliu) le titre « Pas toi » de Jean-Jacques Goldman. Souvenez-vous, Dilomé avait été volé par Matt lors de sa battle avec Emmy Liyana sur « l’Aigle Noir » de Barbara, Sacha l’avait ému avec sa reprise de Beyoncé pendant les Auditions à l’Aveugle sur le titre « Crazy In Love », et Nico (Nyco Lilliu) l’avait épaté avec ses vibes sur « What Goes Around… Comes Around » de Justin Timberlake. Lequel de ces talents fera mouche auprès de leur Coach Matt Pokora, et obtiendra son passeport pour les Grands Shows en Direct ? Extrait du REPLAY de The Voice 6 du 6 mai 2017 – L’épreuve ultime 1