Dilomé VS Sacha VS Nico (Nyco Lilliu) en répétition avec M Pokora

REPETITIONS – Avant de découvrir leur performance, revenons sur leur choix de chanson et la manière dont ils se sont préparés dans le but de convaincre leur coach de les emmener sur la scène des directs semaine prochaine. Il ne reste plus qu’une seule place pour les grands shows en direct. Qui la décrochera ? Dilomé avec ses intensités de ses interprétations ? Sacha et sa voix cassée ? ou Nico avec son expérience et son groove urbain ? Entrons dans les coulisses des répétitions pour voir comment ces trois talents se sont préparées, quels sont les conseils donnés par leur coach Matt Pokora. Extrait du REPLAY de The Voice 6 du 6 mai 2017 – L’épreuve ultime 1