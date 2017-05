Direct 1 - 16 Talents, Zazie, Florent Pagny, M Pokora et Mika - « Shape Of You » (Ed Sheeran)

COLLEGIALE EN LIVE - Pour célébrer le lancement de la nouvelle et dernière phase des Grands Shows en Direct de cette sixième saison de The Voice, les 16 talents accompagnés de leur coach, Zazie, M Pokora, Mika et Florent Pagny reprennent et enflamment la scène des Directs sur le titre « Shape of You » d’Ed Sheeran. Avant leur prestation en individuel, ces 16 talents donnent la couleur du déroulé de la soirée avec cette reprise pleine d’énergie ! A chaque fois, cette collégiale est une ovation du public et crée l’événement de la soirée. Mais Extrait du Replay de The Voice 6 du 20 mai 2017