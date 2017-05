Direct 1 - Ann-Shirley - «Full Of Stars» (Coldplay) (Saison 6)

PRESTATION EN LIVE - Pianiste talentueuse, Ann-Shirley avait ému Matt Pokora, Mika, Zazie et Florent Pagny avec sa reprise de « HomeTown Glory » d’Adele dès les Auditions à l’Aveugle. Lors de sa dernière prestation à l’épreuve ultime, Ann-Shirley s’est qualifiée face à Ry’m et Andréa Durand pour la première émission en direct après avoir magnifié le titre de Seal « Kiss From a Rose », façon piano-voix. Pour cette première scène en direct, Ann-Shirley a choisi d’interpréter « A Sky Full of Stars » du groupe Coldplay. Ce choix lui permettra-t-il d’accéder au Grand Show en Direct de samedi prochain et de conserver sa place dans l’aventure The Voice 6 ? Extrait du Replay de The Voice 6 du 20 mai 2017