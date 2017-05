Direct 1 - Audrey - « The Shoop Shoop Song » (Betty Everett) (Saison 6)

PRESTATION EN LIVE - La Réunionnaise Audrey avait surpris nos 4 Coachs, Mika, Florent Pagny, M Pokora et Zazie avec sa voix au timbre unique et sa joie de vivre communicative en reprenant un titre de Depeche Mode sur « I Just Can’t Get Enough » pendant les Auditions à l’Aveugle. Ce soir et pour sa première prestation en direct de la saison, Audrey nous propose une interprétation de « The Shoop Shoop Song » de Betty Everett, équipée de son fidèle éventail ! Lui portera-t-il suffisamment chance ce soir pour poursuivre l’aventure de cette sixième saison et ainsi d’accéder au quart de finale en direct samedi prochain ? Extrait du Replay de The Voice 6 du 20 mai 2017