Direct 1 - Emmy Liyana - « California Dreamin’ » (The Mama & ThePapas) (Saison 6)

PRESTATION EN LIVE - Celle qui s’était retrouvée aux Auditions à l’Aveugle de The Voice 6 en revisitant à sa façon le titre de Franky Goes To Hollywood, « Power Of Love », après avoir été repérée par Slimane, grand gagnant de the Voice saison 5, interprète ce soir en direct « California Dreamin’ » de The Mama & The Papas. Sa reprise de ce titre saura-t-elle faire mouche aux yeux des Coachs pour le premier Grand Show en Direct ? Emmy Liyana séduira-t-elle le public avec ce choix pour espérer poursuivre l’aventure et gagner sa place pour le quart de finale en direct samedi prochain ? Extrait du Replay de The Voice 6 du 20 mai 2017