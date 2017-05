Direct 1 - Hélène – « La Ceinture » (Elodie Frégé) (Saison 6)

PRESTATION EN LIVE - Hélène est de retour sur la scène de The Voice pour ce premier Grand Show en direct de la saison 6. Ce talent à la voix mature avait fait se retourner deux de nos coachs, Forent Pagny et Zazie, grâce à son interprétation du titre d’Alain Bashung, « La nuit, je mens ». L’aventure a commencé par ce titre qui l’a conduite à ce moment-là dans l’équipe de Zazie. Jusqu’à l’épreuve ultime où Zazie a vu filer Hélène dans l’équipe de Florent Pagny après son interprétation du titre « Roxanne » de The Police. Ce soir, en direct, Hèlène s’attaque à un titre issu du répertoire de la scène française actuelle « La Ceinture » d’Elodie Frégé. Sa prestation en direct convaincra-t-elle son nouveau Coach qu’elle est un bon élément de son équipe ? Quel sera l’avis du public français sur la voix d’Hélène ? Extrait du Replay de The Voice 6 du 20 mai 2017