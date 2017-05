Direct 1 - Imane - «Quelque chose de Tenessee» (Johnny Hallyday) (Saison 6)

PRESTATION EN LIVE - La jeune marseillaise avait convaincu Zazie, Matt Pokora, Florent Pagny et Mika dès son Audition à l’Aveugle avec une reprise bien à elle du titre « Christine » de Christine and The Queens. Ce soir, et pour le premier Grand Show en Direct, elle a choisi de s’attaquer au monument de la chanson française, Johnny Hallyday, en reprenant un de ces titres phares « Quelque chose de Tenessee ». Quel sera l’effet de sa prestation sur Mika et ses compères Florent Pagny, Zazie et M Pokora ? Obtiendra-t-elle sa place pour le quart de finale en Direct samedi 27 mai 2017 dès 21h sur TF1 et MYTF1 ? Extrait du Replay de The Voice 6 du 20 mai 2017