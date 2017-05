Direct 1 – Julia Paul – « L’Encre de tes yeux » (Francis Cabrel) (Saison 6)

PRESTATION EN LIVE - Pour Julia Paul, tout a commencé par son interprétation du titre « Jacques a Dit » de Christophe Willem lors de son audition à l’aveugle où elle a fait se retourner deux coachs : Zazie et Florent Pagny. A ce tout début de son aventure au sein de The Voice 6, Julia Paul avait décidé de poursuivre avec Zazie. Mais lors des Battles, Julia Paul s’est vue sauvée par Florent Pagny grâce à sa présence sur scène et sa technique, en interprétant le tube de « Rolling In the Deep » d’Adele en duo avec Audrey. Ce soir, Julia Paul veut convaincre son coach et le public qu’elle a sa place au quart de finale choisi en reprenant le titre Cabrel : « L’Encre de tes yeux ». Sa première prestation pendant les Grands Shows en Direct remportera-t-elle l’adhésion des téléspectateurs? Quels seront les avis des Coachs ? Extrait du Replay de The Voice 6 du 20 mai 2017