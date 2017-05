Direct 1 - Marius - « Quand on a que l’amour » (Jacques Brel) (Saison 6)

PRESTATION EN LIVE - Avec sa reprise de « All I Want » de Kodaline pendant son Audition à l’Aveugle, Marius avait fait l’ouverture de cette sixième saison de The Voice puis avait rejoint l’équipe de Zazie. Mais coup de théâtre lors de l’épreuve ultime, Marius a été volé par Matt Pokora après nous avoir amusé et étonné lors de sa prestation en reprenant un grand classique du dessin animé, Le Livre de la Jungle, « Etre un homme comme vous ». Ce soir, c’est sur la scène des Grands Shows en Direct que Marius se présente avec un titre de Jacques Brel « Quand on a que l’amour ». Sa prestation sera-t-elle à la hauteur des attentes du public et des Coachs? Poursuivra-t-il l’aventure samedi soir prochain pendant le Prime ? Extrait du Replay de The Voice 6 du 20 mai 2017