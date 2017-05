Direct 1 - Marvin Dupré - « Starboy » (The WeekNd) (Saison 6)

PRESTATION EN LIVE - Marvin Dupré avait ému Mika, Matt Pokora, Florent Pagny et Zazie dès son premier passage dans l’émission avec sa reprise bien à lui piano-voix de « Let Me Love You » de Justin Bieber ft. Dj Snake. C’est d’ailleurs Zazie qui en a profité pour récupérer Marvin Dupré lors de l’Epreuve Ultime en appuyant sur le buzzer afin d’intégrer Marvin Dupré dans son équipe pour les Grands Shows en Direct. Ce soir, ce musicien a choisi d’interpréter en direct « Starboy » de The WeekNd en espérant tirer son épingle du jeu et poursuivre l’aventure en deuxième semaine. Fera-t-il partie des talents qualifiés pour le quart de finale du samedi 27 mai 2017 ? Extrait du Replay de The Voice 6 du 20 mai 2017