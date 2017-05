Direct 1 - Matthieu - « Requiem pour un con » (Serge Gainsbourg) (Saison 6)

PRESTATION EN LIVE - Matthieu s’est très vite imposé comme le punk-rockeur de la saison dès son Audition à l’Aveugle avec sa reprise de « Dès que le vent soufflera » de Renaud. Ravie de pouvoir ajouter une corde punk-rock à son équipe, Zazie l’a sélectionné pendant les Epreuves Ultimes pour faire partie de son équipe des Grands Shows en Direct. Depuis le début de son aventure au sein de The Voice 6, Matthieu n’a pas quitté sa coach Zazie et l’a bluffée, étonnée lors de l’épreuve ultime face à Hélène et Valentin Stuff en revisitant le titre de Kool & The Gang, « Fresh ». Ce soir, sa reprise moderne de « Requiem pour un con » de Serge Gainsbourg lui permettra-t-il d’accéder au prime du quart de finale samedi 27 mai ? Extrait du Replay de The Voice 6 du 20 mai 2017