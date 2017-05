Direct 1 - Shaby – «This Girl» (The Kungs vs Cookin' on 3 Burners) (Saison 6)

PRESTATION EN LIVE - La jeune Shaby, déjà chanteuse à l’âge de 8 ans, s’était démarquée avec sa voix de diva de la soul. Lors de son audition à l’aveugle, les quatre coachs s’étaient retournés sur sa prestation à la Aretha Franklin, en reprenant le titre interplanétaire « Natural Woman ». Son aventure dans The Voice 6 a débuté au moment où cette jeune femme a décidé d’être coachée pra Flroent Pagny. Mais Shaby c’est aussi la personne qui a battu Kap’s et R’Nold grâce à une reprise du titre « Mourir Dans Tes Yeux » de Jenifer lors des Epreuves Ultime a fait le choix d’interpréter en direct « This Girl » de Kungs vs Cookin' on 3 Burners, pour sa première prestation en live de la saison. Après avoir été coachée par Florent Pagny, comment se déroulera sa prestation aux yeux des Français ce soir ? Shaby aura-t-elle la chance d’obtenir son passeport pour le Prime de la semaine prochaine? " Extrait du Replay de The Voice 6 du 20 mai 2017