Direct 1 - The Sugazz - « Papaoutai » (Stromae) (Saison 6)

PRESTATION EN LIVE - Le trio détonnant The SugaZz, composé de Natacha, Heleny et Betty, tout droit venu de Suisse avait réussi à tirer son épingle du jeu ces dernières semaines, en surprenant leur Coach Mika avec leur musicalité unique. Lors de leur audition à l’aveugle, ce groupe féminin avait conquis deux des coachs, Mika et Zazie. C’est avec Mika que le groupe a souhaité poursuivre son aventure au sein de The Voice 6. Mais le groupe n’a pas fini de nous épater et de nous amuser puisqu’aux battles, face à JJ, les trois jeunes femmes ont repris avec humour le titre de Richard Anthony « Fiche le camp Jack ». Une reprise qui a beaucoup amusé public et coachs. Ce soir et pour leur première prestation en direct de la saison, le trio The Sugazz a décidé de reprendre une chanson de la variété française « Papaoutai » de Stromae. Après leur coaching avec Mika depuis le début de cette saison 6, sauront-elles surprendre leur Coach à nouveau ce soir? The Sugazz, sauront-elles conquérir le coeur du public en chanson ? Extrait du Replay de The Voice 6 du 20 mai 2017