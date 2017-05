Direct 1 - Vincent Vinel - «Somebody To Love» (Queen) (Saison 6)

PRESTATION EN LIVE - Vinel avait de suite conquis tout le monde, coachs, public et internautes en créant le buzz avec sa reprise originale en piano-voix d’Eminem « Lose Yourself » dès son Audition à l’Aveugle. Prestation que vous pouvez revoir sur MYTF1. C’est Mika qui l’avait convaincu de faire partie de son équipe, et le voilà désormais sur la scène des Grands Shows en Direct. A cette occasion, Vincent Vinel reprend un titre du groupe Queen « Somebody To Love » pour tenter de convaincre coachs et public afin de le laisser poursuivre l’aventure The Voice 6, et d’accéder ainsi au quart de finale samedi 27 mai 2017. Extrait du Replay de The Voice 6 du 20 mai 2017