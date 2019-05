Direct - 16 Talents et Soprano, Julien Clerc, Jenifer et Mika « This Is Me » (The Greatest Showman)

COLLEGIALE EN LIVE - Pour célébrer le lancement de la nouvelle phase des Grands Shows en Direct de cette huitième saison de The Voice, les 16 talents - le duo Arezki - Geoffrey, Léona Winter, Poupie, Sidoine, Laureen, Léonard, Pierre Danaë, Théophile Renier, Albi, Gjon’s Tears, London Loko, Whitney, Clément, Gage, le trio Mayeul et Scam Talk / Vay - accompagnés de leur coach Soprano, Julien Clerc, Jenifer et Mika reprennent et enflamment la scène des Directs sur le titre « This Is Me » de la comédie musicale The Greatest Showman. Avant leur prestation en individuel, ces 16 talents donnent la couleur du déroulé de la soirée avec cette reprise pleine d’énergie ! Depuis quatorze semaines déjà, ces 16 Talents qualifiés ont travaillé d'arrache-pied pour ce premier jour de prime en direct. Dernière ligne droite pour cette compétition de la plus belle voix de France 2019. A chaque fois, cette collégiale est une ovation du public et crée l’événement de la soirée. Extrait du REPLAY de The Voice – Direct 1 du samedi 18 mai 2019