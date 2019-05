DIRECT 2 [Jenifer] - Léona Winter – River Deep Moutain High (Ike & Tina Turner) – Quart de Finale

PRESTATION - Pour ce quart de finale, Léona Winter est le prochain talent de l’équipe Jenifer à se présenter devant les coachs et le public. Souvenez-vous samedi dernier, lors du premier show en direct de The Voice 8, elle avait interprété avec beaucoup d’émotions « Kid », un titre de Eddy de Pretto. Un choix payant puisque Léona Winter a été sauvée par le public. On la retrouve aujourd’hui avec un titre de Ike & Tina Turner, « River Deep Moutain High. Extrait du Replay de THE VOICE – Direct 2 – Quart de Finale du 25 mai 2019