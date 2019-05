DIRECT 2 [Jenifer] - Poupie – Wanabee (Spice Girls) – Quart de Finale

PRESTATION - Poupie est l’un des trois derniers Talents de l’équipe de Jenifer encore en lice pour ce quart de finale de la saison 8 de The Voice 2019. Souvenez-vous samedi dernier pour le premier direct Poupie avait interprété « Bang Bang », un titre de Sheila. Un choix payant puisque Poupie a été sauvée par sa coach Jenifer et par conséquent on retrouve ce Talent au quart de finale, samedi 25 mai, avec un titre des Spice Girls, « Wanabee ». Sera-t-elle de nouveau sauvée par le public ? Extrait du Replay de THE VOICE – Direct 2 – Quart de Finale du 25 mai 2019