DIRECT 2 [Jenifer] - Sidoine – Wicked Game (Chris Isaac) – Quart de Finale

PRESTATION - Sidoine est l’un des trois derniers Talents de l’équipe de Jenifer encore en lice pour ce quart de finale de la saison 8 de The Voice 2019. Souvenez-vous samedi dernier pour le premier show en direct Sidoine nous avait bluffés en revisitant notre hymne national « La Marseille » de Rouget de Lisle. Un choix qui a séduit le public puisque Sidoine l’a sauvé. Nous retrouvons Sidoine au quart de finale de samedi 25 mai, avec un titre plus classique de Chris Isaac, « Wicked Game ». Un titre qu’avait déjà été repris par Pierre Danaë pour son audition à l’aveugle. Parviendra-t-il à obtenir son passeport pour la prochaine étape de la compétition, c’est-à-dire la demi-finale du 1er juin 2019 ? Extrait du Replay de THE VOICE – Direct 2 – Quart de Finale du 25 mai 2019