DIRECT 2 [Julien Clerc] : Laureen – Mon vieux (Daniel Guichard) – Quart de Finale

PRESTATION - Laureen est l’un des trois derniers Talents de l’équipe Julien Clerc à se présenter sur la scène de ce quart de finale de The Voice 8. Souvenez-vous samedi dernier, lors du premier show en direct, elle avait interprété « Ta Marinière », un titre de Hoshi. Depuis le début de cette compétition, Julien Clerc a toujours cru en Laureen et il l’a prouvé en la sauvant pour l’emmener au quart de finale de ce samedi 25 mai. Ce soir, pour ce deuxième grand show en direct, Laureen interprète un grand titre de la chanson française de Daniel Guichard, « Mon vieux ». Saura-t-elle à nouveau séduire son coach Julien Clerc et qui lui donnera toute sa confiance pour poursuivre l’aventure et accéder ainsi à la demi-finale en direct samedi 1er juin ? Extrait du Replay de THE VOICE – Direct 2 – Quart de Finale du 25 mai 2019