DIRECT 2 [Julien Clerc] : Léonard – GoodBye Marylou (Michel Polnareff) – Quart de Finale

PRESTATION - Léonard fait partie des 12 Talents qualifiés pour ce quart de finale et des trois derniers Talents de l’équipe de Julien Clerc encore en lice.Léonard est plus que jamais décidé à relever le défi de se surpasser et de donner de l’originalité et de la voix pour ce deuxième live de la saison 8 de The Voice 2019. Coaché par Julien Clerc, Léonard, musicien et showman, compte encore éblouir le public qu’il l’a sauvé samedi dernier quand il avait interprété un titre de Peggy Lee, « Fever ». Le Talent revient sur scène ce soir pour interpréter en direct un titre de Michel Polnareff, « GoodBye Marylou ». L’interprétation de Léonard sera-t-elle suffisamment convaincante pour toucher son Coach Julien Clerc et le public ? Obtiendra-t-il de nouveau le soutien du public pour poursuivre l’aventure une semaine de plus ? Extrait du Replay de THE VOICE – Direct 2 – Quart de Finale du 25 mai 2019