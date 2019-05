DIRECT 2 [Julien Clerc] : Pierre Danaë – Hey Jude (The Beatles) – Quart de Finale

PRESTATION - Pierre Danaë est l’un des trois derniers Talents de l’équipe de Julien Clerc encore en lice pour ce quart de finale de la saison 8 de The Voice 2019. Souvenez-vous samedi dernier pour le premier direct Pierre Danaë avait repris un titre de chanson française du répertoire de Francis Cabrel, « Petite Marie ». Un choix payant puisque Pierre Danaë a été sauvé par son coach Julien Clerc et par conséquent on retrouve ce Talent au quart de finale, samedi 25 mai, avec un titre d’un grand classique anglais du groupe The Beatles, « Hey Jude ». Fera-t-il partie des 8 Talents qualifiés ce soir pour l’étape suivante de la compétition, la demi-finale de The Voice 2019 ? Extrait du Replay de THE VOICE – Direct 2 – Quart de Finale du 25 mai 2019