DIRECT 2 [Mika] - London Loko – Sally (Carmel) – Quart de Finale

PRESTATION – A l’occasion de ce quart de finale, deuxième grand show en direct de la saison 8 de The Voice, la Francilienne de 26 ans, à la voix si particulière, sauvée par son coach Mika la semaine dernière, va tenter de faire une fois de plus sensation en interprétant un titre de Carmel, « Sally ». London Loko, gagnera-t-elle son passeport pour la demi-finale ? London Loko qui avait été sélectionnée aux auditions à l’aveugle après avoir interprété « Love’s Divine » de Seal. Ce soir, nous allons connaitre les 8 talents qui feront partie de la demi-finale. London Loko, fera-t-elle partie des Talents qualifiés ? Extrait du Replay de THE VOICE – Direct 2 – Quart de Finale du 25 mai 2019