DIRECT 2 [Mika] - Whitney – Pour que tu m’aimes encore (Céline Dion) – Quart de Finale

PRESTATION – Après avoir enflammé la scène lors du premier Grand Show en Direct avec son interprétation de « Shallow » de Lady Gaga, la belle Whitney, soutenue par tout son village, revient avec un titre digne d’une grande artiste à voix, « Pour que tu m’aimes encore » de Céline Dion. A seulement 19 ans, la plus jeune de l’équipe de Mika, avec son assurance et sa maîtrise vocale lui ont valu un soutien sans faille de la part du public qui l’a sauvée, et un appui de la part de son coach, Mika. Mais quel est le verdict samedi soir? Whitney, pourra-t-elle compter sur le public pour espérer poursuivre l’aventure en troisième semaine des directs, et ainsi accéder en demi-finale ? Extrait du Replay de THE VOICE – Direct 2 – Quart de Finale du 25 mai 2019