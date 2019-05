DIRECT 2 [Soprano] - Clément – Puisque tu pars (Jean-Jacques Goldman) – Quart de Finale

PRESTATION - Clément est de retour sur la scène de The Voice pour ce deuxième grand show en direct, toujours dans l’équipe de Soprano. Ce jeune corse de 24 ans sauvé par le public le week-end dernier n’en revient toujours pas. Lui qui s’était présenté il y a 2 saisons à ce grand concours de chant et qui avait été recalé dès les auditions à l’aveugle, n’a pas cessé de surprendre. Samedi dernier, Clément avait bluffé tout le monde avec sa reprise de « Somebody To Love » qui l’avait qualifiée pour ce quart de finale. Ce soir, Clément s’est préparé pour nous interpréter en direct un grand titre de Jean-Jacques Goldman, « Puisque tu pars ». Saura-t-il à nouveau séduire le grand public qui votera pour ce Talent de l’équipe de Soprano ? Le reverra-t-on semaine prochaine sur la scène de la demi-finale ? Extrait du Replay de THE VOICE – Direct 2 – Quart de Finale du 25 mai 2019