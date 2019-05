DIRECT 2 [Soprano] - Gage – Freedom 90 (George Michael) – Quart de Finale

PRESTATION – Celui qui avait enflammé les 4 coachs et le public aux auditions à l’aveugle avec sa reprise de Lionel Richie, « All Night Long » a été sauvé par le public samedi dernier, lors du premier direct. L’aventure continue, et pour le deuxième grand show en direct Gage de la Team Jenifer, a décidé de reprendre un grand titre « Freedom 90 » de George Michael, un titre pop des années 90 qui saura mettre sa voix et son groove en valeur. Quel sera l’avis du public et de sa Coach Jenifer en ce samedi soir ? Gage, gagnera-t-il le droit de participer à la demi-finale de The Voice de cette saison 8 ? Extrait du Replay de THE VOICE – Direct 2 – Quart de Finale du 25 mai 2019