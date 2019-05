DIRECT 2 [Soprano] - Vay – Giant (Calvin Harris & Rag N'Bone Man) – Quart de Finale

PRESTATION - Plus les étapes se succèdent, plus Vay étonne, surprend. Il y a encore quelques semaines, Vay, à la voix rocailleuse, autodidacte, chantait dans sa chambre et n’avait pas connu aucune scène. Ce Talent relève à chaque fois le défi durant l’aventure de The Voice 8. Nous l’avons découvert et avait fait se retourner les 4 coachs aux auditions à l’aveugle interprétant du Rihanna, « Stay ». Soprano a tout fait pour l’avoir dans son équipe. Ce soir Vay se présente au quart de finale, à se deuxième grand show où il a décidé de reprendre un titre en anglais plus récent « Giant » de Calvin Harris & Rag N’Bone Man. Ce choix sera-t-il judicieux et lui permettra-t-il de poursuivre l’aventure pour tenter de devenir la plus belle vix de France ? Seuls huit d’entre eux seront qualifiés pour la demi-finale. Extrait du Replay de THE VOICE – Direct 2 – Quart de Finale du 25 mai 2019