Direct [Jenifer] – Geoffrey / Arezki – « Uptown Funk » (Bruno Mars) Geoffrey et Arezki forment depuis les Battles un duo et c’est le prochain Talent à se présenter sur la scène des Directs. Goeffrey a eu un parcours mouvementer dans la compétition puisqu’il a commencé dans l’équipe de Soprano en proposant pour son audition à l’aveugle « Leave a light on » de Tom Walker. C’est aux KO, avec sa reprise de « macarena » de Damso, où Mika n’a pas pu poursuivre avec Geoffrey et que ce dernier a vu les coachs se battre pour le récupérer. Finalement, Geoffrey a choisi Jenifer pour poursuivre l’aventure. Dans le même temps, Arezki s’est présenté à son audition à l’aveugle où il a impressionné tout le monde, coachs et public, avec sa reprise très particulière en version accélérée de « La vie est belle » de Nassi. Ce Talent a choisi l’équipe de Jenifer pour la suite de l’aventure. Aux KO, « La valse à mille temps » de jacques Brel n’a jamais vu un débit de paroles aussi accéléré que ce soir-là. L’effet a été salvateur puisque Jenifer n’a pas hésité à le gardé pour les Battles Aux Battles, il s’est passé une action inédite ! Geoffrey comme Arezki jouaient leur place pour les directs avec un titre de MC Solaar, « Sonotone ». Ils ont tellement formé un duo pendant cette battle, que Jenifer a proposé de suite de les garder tous les deux pour en faire qu’un pour les Directs. Bingo ! Arezki et Geoffrey ont accepté de suite pour accéder ensemble, en duo, aux grands shows en direct. Et les voilà sur la scène du premier direct pour interpréter un titre de Bruno Mars, « Uptown Funk ». Sauront-ils suprendre leur coach et le public ce soir ? Extrait du REPLAY de The Voice – Direct 1 du samedi 18 mai 2019