Direct [Jenifer] – Leona Winter – « Kid » (Eddy de Pretto)

L’intrigante Léona Winter n’est pas une Diva comme les autres… Léona Winter, 23 ans, est artiste transformiste le soir et le jour c’est Rémi. Nous l’avons découverte lors de son audition à l’aveugle quand elle a interprété « La Voix » de Malena Ernman. Jenifer et Julien Clerc ont de suite buzzé. Et c’est finalement avec Jenifer que Léona Winter a décidé d’être coachée. Ce Talent a passé l’épreuve des KO en reprenant le titre de Philippe Katerine, « Louxor, J’adore ». Performance réussie puisque Jenifer sa coach a confirmé sa présence dans son équipe. Arrive l’étape des Battles où Léona Winter a affronté Virginie Vetrano, l’autre Diva de cette saison 8, sur un titre de Barbra Streisant et Donna Summer, « No More Tears ». Là encore, Jenifer l’a sélectionnée pour le premier grand show en direct. Ce soir, Léona Winter nous interprète une chanson dont les paroles évoquent une partie d’elle, « Kid » de Eddy de Pretto. Saura-t-elle un nouvelle fois séduire sa coach et le public afin de la retrouver samedi prochain au 2è direct de cette saison 8 ? Extrait du REPLAY de The Voice – Direct 1 du samedi 18 mai 2019