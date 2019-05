Direct [Jenifer] – Poupie – « Bang Bang » (Sheila)

Poupie avait de suite conquis tout le monde, coachs, public et internautes en créant le buzz avec sa reprise originale de « Me, Myself and I » de G-easy & Bebe Rexha dès son audition à l’aveugle. C’est en faisant la plouf que Poupie a choisi d’être coachée par Jenifer. Prestation que vous pouvez revoir sur MYTF1. Ce Talent s’est ensuite retrouvé sur la scène des KO avec « Always Remember us This Way » de Lady Gaga, en version piano-voix. Là encore, Poupie a prouvé son côté très créatif et avait ému sa coach. Poupie a encore sublimé un titre pour les Battles face à Petru, « Bohemian Rhapsody » de Queen. Avec déchirement au cœur, Jenifer a décidé de se séparer de Petru et choisi de poursuivre avec Poupie pour les Directs. Ce soir, une reprise d’un des titres de Sheila, « Bang Bang », saura-t-elle un nouvelle fois séduire sa coach et le public afin de la retrouver samedi prochain au 2è direct de cette saison 8 ? Extrait du REPLAY de The Voice – Direct 1 du samedi 18 mai 2019