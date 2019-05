Direct [Jenifer] – Sidoine – « La Marseillaise » (Rouget de Lisle)

Ce Bruxellois de 31 ans n’est pas inconnu du grand public : demi-finaliste de la Star Academy d’y il a 6 ans. Il connait déjà la scène, donc. Mais Sidoine nous a bluffé lors des auditions à l’aveugle quand il a repris avec sa machine à effets vocaux, « Réseaux » de Niska. Jenifer a tout fait pour l’attirer dans son équipe, et ça a marché. Sidoine s’est présenté ensuite sur la scène des KO interprétant « Un samedi soir sur la Terre » de Francis Cabrel. Une fois encore, Sidoine a vu Jenifer buzzer pour le garder. Pour les Battles, Sidoine a été sélectionné face à Sherley et sur la reprise de « Qu’est-ce que t’es belle » de Marc Lavoine et Catherine Ringer. Ce soir, Sidoine s’attaque et se risque à La Marseillaise pour ce premier grand Show. Cette reprise, lui portera-t-il suffisamment chance ce soir pour poursuivre l’aventure de cette huitième saison et ainsi d’accéder au quart de finale en direct samedi prochain ? Extrait du REPLAY de The Voice – Direct 1 du samedi 18 mai 2019