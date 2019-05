Direct [Julien Clerc] – Laureen – « Ta Marinière » (Hoshi)

Guitariste et chanteuse, Laureen est le prochain Talent a monté sur la scène de la première soirée en direct pour interpréter un titre de Hosh, Ta marinière. C’est à son audition à l’aveugle, en interprétant un grand titre de la chanson française, « Je suis venu te dire que je m’en vais » de Serge Gainsbourg, que Laureen, accompagnée de sa guitare, avait emballé les 4 coachs, Jenifer, Mika, Soprano et Julien Clerc. Mais c’est avec ce dernier que Laureen a choisi de continuer son aventure The Voice saison 8. Ravi d’avoir Laureen dans son équipe, Julien Clerc a confirmé sa confiance lors des KO avec un titre de 4 Non Blondes, What’s Up. Un choix payant puisque ce Talent a été retenu pour les Battles où Laureen a affronté Anton, sur un morceau de Vianney, je m’en vais. Laureen ne cesse d’étonner son coach. Obtiendra-t-elle ce soir son ticket pour le deuxième direct de la saison 8 ? Extrait du REPLAY de The Voice – Direct 1 du samedi 18 mai 2019