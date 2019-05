Direct [Julien Clerc] – Léonard – « Fever » (Peggy Lee)

Léonard, 21 ans, fait partie des 16 Talents qualifiés pour les Grands Shows en direct de The Voice 8. Nous avons découvert ce Talent aux 3è auditions à l’aveugle reprenant au piano, « Georgy Porgy » de Toto où il avait emballé 2 coachs : Mika et Julien Clerc. C’est avec ce dernier que Léonard a souhaité poursuivre l’aventure. Nous l’avons retrouvé sur la scène des KO avec un titre de William Sheller, « Oh j’cours tout seul » où Julien Clerc a confirmé sa confiance pour les Battles. Pour cette étape, Léonard affrontait Clémentine sur un titre « Il jouait du piano debout » de France Gall, une battle de pianiste qui a vu Léonard filer vers les grands shows en direct. Ce soir ce Talent nous interprète en direct un titre de Peggy Lee, « Fever ». Après avoir été coaché par Julien Clerc, comment se déroulera sa prestation ce soir ? Léonard, aura-t-il la chance d’obtenir son passeport pour le Prime de la semaine prochaine ? Extrait du REPLAY de The Voice – Direct 1 du samedi 18 mai 2019